Наводнение в оккупированной Ялте: количество пострадавших увеличилось

Подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду или засыпаны камнями и грязью.

В оккупированной Ялте число пострадавших от подтопления увеличилось до 49 человек.

Об этом рассказала глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко.

"Мы имеем одного погибшего, 49 обратились в больницу. Одна женщина пропала без вести", — сказала коллаборантка.

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По ее словам, подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду или засыпаны камнями и грязью.

"Вода прибывает, путь стоку частично преграждают старые троллейбусы. Большинство жителей — в первую очередь дети и старики — эвакуированы, но некоторые еще пытаются спасти свои дома", — заявила Павленко.

Она подчеркнула, что есть реальная угроза затопления соседних домов, где живут семьи с маленькими детьми.

Ранее сообщалось об одном погибшем, 43 травмированных и двоих пропавших - женщине и мужчине.

Как сообщалось, в поселке Краснокаменка погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком воды.

Из-за наводнения частично пострадали ялтинские гостиницы и санатории. Также сообщалось о затоплении "до самого потолка" ялтинского крокодиляриума, расположенного на цокольном этаже здания в центре города. 70 крокодилов оказались на свободе.

Напомним, что Керчь тоже оказалась под ударом стихии. Река там вышла из берегов, авто затонули, люди передвигались по городу вплавь.

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