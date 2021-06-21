Наводнение в оккупированной Ялте: количество пострадавших увеличилось

Подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду или засыпаны камнями и грязью.
В оккупированной Ялте число пострадавших от подтопления увеличилось до 49 человек.
Об этом рассказала глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко.
"Мы имеем одного погибшего, 49 обратились в больницу. Одна женщина пропала без вести", — сказала коллаборантка.
По ее словам, подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду или засыпаны камнями и грязью.
"Вода прибывает, путь стоку частично преграждают старые троллейбусы. Большинство жителей — в первую очередь дети и старики — эвакуированы, но некоторые еще пытаются спасти свои дома", — заявила Павленко.
Она подчеркнула, что есть реальная угроза затопления соседних домов, где живут семьи с маленькими детьми.
Ранее сообщалось об одном погибшем, 43 травмированных и двоих пропавших - женщине и мужчине.
Как сообщалось, в поселке Краснокаменка погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком воды.
Из-за наводнения частично пострадали ялтинские гостиницы и санатории. Также сообщалось о затоплении "до самого потолка" ялтинского крокодиляриума, расположенного на цокольном этаже здания в центре города. 70 крокодилов оказались на свободе.
Напомним, что Керчь тоже оказалась под ударом стихии. Река там вышла из берегов, авто затонули, люди передвигались по городу вплавь.