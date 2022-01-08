Наводнение в Закарпатье: какая ситуация в регионе по состоянию на 8 января

Наводнение в Закарпатье: какая ситуация в регионе по состоянию на 8 января

Осадков не наблюдается, вода сходит самотеком.

Ситуация в Закарпатье, где из-за непогоды вышли из берегов реки, сегодня, 8 января, стабилизируется.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов 8 января на территории области обстановка стабилизировалась, осадков не наблюдается, вода сходит самотеком", — рассказали спасатели.

Пока подтоплений жилых домов и подвальных помещений нет.

"Остаются подтопленными 5 домохозяйств в Тячевском районе (с. Русское поле) и около 450 га сельхозугодий в Хустском районе. Частично отсутствует электроснабжение в одном населенном пункте (с. Теребля Тячевского района). Проезд на дорогах общего пользования обеспечен. С начала работ подразделение откачано около 5300 м3 воды", — сообщили в ГСЧС.

Напомним, 13-летнего парня, которого искали десятки человек в Закарпатье, нашли мертвым. Известно, что 24-летний мужчина вместе с ребенком возвращался из леса домой на подводе. Пересекая реку, стремительный поток воды начал разбивать повозку, в результате чего местные жители оказались в водоеме.

На Закарпатье из-за мощного дождя подтопило десятки хозяйств и домов | Новости Украины

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