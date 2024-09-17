Наводнения в Европе: "УЗ" сообщила об изменениях в графиках рейсов в Украину

Утром вторника, 17 сентября, в "Укрзализныце" обновила изменения в графиках рейсов из-за наводнений в Европе. Да, некоторые поезда курсируют объездными путями, а некоторые задерживаются.

Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ".

Изменения движения поездов:

рейс Вена – Киев – Вена продолжает курсировать как Будапешт – Киев – Будапешт;

продолжает курсировать как Будапешт – Киев – Будапешт; рейс Вена – Чоп – Вена венгерскими вагонами класса Интерсити также курсирует как Будапешт – Чоп – Будапешт;

венгерскими вагонами класса Интерсити также курсирует как Будапешт – Чоп – Будапешт; рейс Прага — Перемышль — Прага возобновляется по объездному маршруту через станцию Петровице-у-Карвине без заезда в Остраву;

возобновляется по объездному маршруту через станцию Петровице-у-Карвине без заезда в Остраву; рейс Прага – Чоп – Прага продолжит следовать в объезд с незначительным опозданием;

Впрочем, по техническим причинам на перегоне между Захонью и Тужером для рейсов №146 Чоп – Будапешт и №644 Дебрецен – Мукачево налажен автобусный трансфер. Отмечается, что работают венгерские координаторы.

Тем временем поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони, Кишинева курсируют по расписанию.

Как сообщалось, в Европе свирепствует "стихия десятилетия". Принес ее шторм "Борис", из-за которого вышла из берегов главная артерия Европы – река Дунай. От катаклизма пострадали Польша, Румыния, Чехия, Словакия и Австрия, и уже есть первые погибшие.

Состояние стихийного бедствия! Поляки в ужасе! Такого в стране никогда не было

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