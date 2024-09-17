Наводнения в Европе: "УЗ" сообщила об изменениях в графиках рейсов в Украину

Графики некоторых рейсов не изменились.
Утром вторника, 17 сентября, в "Укрзализныце" обновила изменения в графиках рейсов из-за наводнений в Европе. Да, некоторые поезда курсируют объездными путями, а некоторые задерживаются.
Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ".
Изменения движения поездов:
- рейс Вена – Киев – Вена продолжает курсировать как Будапешт – Киев – Будапешт;
- рейс Вена – Чоп – Вена венгерскими вагонами класса Интерсити также курсирует как Будапешт – Чоп – Будапешт;
- рейс Прага — Перемышль — Прага возобновляется по объездному маршруту через станцию Петровице-у-Карвине без заезда в Остраву;
- рейс Прага – Чоп – Прага продолжит следовать в объезд с незначительным опозданием;
Впрочем, по техническим причинам на перегоне между Захонью и Тужером для рейсов №146 Чоп – Будапешт и №644 Дебрецен – Мукачево налажен автобусный трансфер. Отмечается, что работают венгерские координаторы.
Тем временем поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони, Кишинева курсируют по расписанию.
Как сообщалось, в Европе свирепствует "стихия десятилетия". Принес ее шторм "Борис", из-за которого вышла из берегов главная артерия Европы – река Дунай. От катаклизма пострадали Польша, Румыния, Чехия, Словакия и Австрия, и уже есть первые погибшие.