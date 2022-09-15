Навоевались: ВСУ изрядно "проредили" российских десантников на Бахмутском направлении

ВСУ ликвидировали два подразделения десантных войск РФ, припершихся в Украину.
Российские десантники потеряли большое количество личного состава.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"По имеющейся информации, подтверждено уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137-го парашютно-десантного полка 106-й парашютно-десантной дивизии вооруженных сил РФ на Бахмутском направлении. Значительные потери не позволяют продолжать боевые действия указанным подразделением без проведения дополнительных мероприятий" – говорится в сообщении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от оккупантов Изюм в Харьковской области. Там глава государства принял участие в торжественном подъеме украинского флага.
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