«Навроцкий, как бывший, забирает игрушки»: реакция на скандал с орденом Белого Орла «разорвала» Сеть

Скандал между Зеленским и Навроцким / © ТСН

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Дипломатический конфликт между президентами Польши и Украины не утихает на фоне УПА и Ордена Белого Орла. Пока Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский обменялись совместными обвинениями, украинцы в Сети бурно обсуждают один из самых больших скандалов между двумя странами.

ТСН.ua собрал реакцию украинцев на лишение Зеленского высшей польской награды Навроцким.

Навроцкий объединил украинцев

Пользователи Threads обратили внимание, что решение польского президента забрать у Зеленского орден, подаренный его предшественником Дудой, изрядно объединило украинский народ.

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Добавим, что после того как Навроцкий лишил Зеленского ордена, украинские президенты устроили дипломатический демарш. Вечером 20 июня Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко публично заявили о возвращении Польши своим орденам Белого Орла.

Один из пользователей опубликовал фото украинских президентов и написал: " Редкий случай, когда все четыре президента Украины оказались по одну сторону баррикад. Несмотря на все взаимные претензии и политические войны, они отказались от Ордена Белого Орла. Потому что независимое государство само решает, кого уважать в своей истории. Солидарность, которой в последнее время не хватает».

Именно так и было задумано! Им нужна была картинка для внутреннего польского телевидения о том, как они наказали Украину. А Зеленский просто сломал им весь контент для пиара. Размазал все величие одной ТТН-кой.

При этом у Муссолини, Екатерины II и Шредера этот орден почему-то не забирают, потому что они не оскорбляли польскую нацию так, как УПА и Украина. Логика просто вышла из чата…».

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Украинцы иронически прокомментировали образ Польши, что Зеленский отправил орден «Новой почтой»

У Навроцкого обиделись, что Зеленский решил вернуть польский орден. Более того, отправить его по почте. Министр канцелярии польского лидера Агнешка Енджак акцентировала, что президент Польши «отозвал награду, но не забрал протянутую руку». Украинцы иронически отреагировали на заявление поляков.

Ля, а чего они ждали? Что президент приедет, лично в руки передаст и еще попозирует на камеры, чтобы они могли потом подрочить на фото?!

Стопроцентно. Канцелярия Навроцкого явно рассчитывала на длинную драму, где Украина будет оправдываться, просить или что-нибудь доказывать. А тут приехал курьер, отдал коробку и весь их сценарий для хайпа сломался. Поэтому они так и боятся, потому что их просто умножили на ноль.

Ага, потому что Екатерина II и Муссолини просто не успели обидеть Агнешку Енджак лично в Твиттере. Логика уровня: если диктатор умер, его грехи автоматически аннулируются, а орден становится святым. Чистый сюр.

Образ 3 — Зеленский после отзыва награды не встал на колени и не крикнул «О, спасибо, польский господин, о, простите, польский господин». Образ 4 — Зе не переименовало подразделение ССО из героев УПА в честь Армии Краевой. Обида 5 — Зе не снес памятники Бандере и героям УПА по всей Украине, и не переименовал Ивано-Франковск в Станиславов. Обида 6 — украинцы крайне обнаглели, больше не воспринимают унижения».

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Украинцы возмущены действиями Польши

Часть пользователей платформы считают решение Навроцкого и последние заявления, звучащие от польских политиков, неправильными. Они даже сравнивают Варшаву с Москвой, потому что «выбрали вариант накопления образ, как москали, с красными линиями» из-за исторических событий.

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Я в принципе так и думала) они должны были как-то выйти из этой ситуации, но выбрали вариант накопления образ как москали с красными линиями.

Если Украина должна внутри своей страны делать так, как хочет президент Польши, то чем это отличается от действий России, которая хочет того же?! Только тем, что Польша еще ракеты в Украину не бросает?

А кто-то саркастически сравнил Навроцкого с бывшим, потому что «уходя от тебя, сдирает со стен обои, потому что он их когда-то покупал». Другая пользовательница высмеяла действия польского президента, который «как бывший забирает игрушки» после расставания.

© соцмережі

© соцмережі

Чем грозит скандал между Украиной и Польшей

В Bloomberg считают, что дипломатический скандал между Варшавой и Киевом рискует похоронить миллиардные контракты по восстановлению Украины. Масштабная двухдневная конференция в польском Гданьске должна была стать важной площадкой для восстановления страны.

Журналисты издания подчеркивают: мировой банк оценивает полную стоимость реконструкции Украины в потрясающих 524 миллиарда долларов, и Польша планировала стать ключевым хабом в восстановлении. Организаторы встречи собирались подписать несколько десятков реальных контрактов, однако сейчас инвесторы бьют тревогу.

Глава Кредобанка Якуб Карновский сделал дерзкое предупреждение. Он заявил: «Нынешний спор рискует стоить нам бизнес-возможностей. Если польские компании не смогут использовать их, это сделают конкуренты из других мест», — констатировал он.

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В то же время, некоторые эксперты считают, что этот скандал возник осознанно, чтобы поссорить украинцев и поляков. Они отмечают, что экономический эгоизм и внутренние проблемы в Польше накапливались давно — от протестов польских фермеров и блокирования экспорта украинского зерна до антииммиграционных настроений из-за большого количества украинских беженцев.

Польский бизнес-совет публично призывал Варшаву и Киев принять немедленные меры и ослабить напряженность.

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