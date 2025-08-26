Навроцкий заблокировал помощь украинцам в Польше: в Еврокомиссии прокомментировали

Флаги Украины и Польши. / © Associated Press

Страны Евросоюза должны обеспечить украинцам, пользующимся временной защитой, необходимую медицинскую защиту и средства к существованию. Впрочем, уровень выплат и пособий зависит от решения каждого отдельного государства.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт, сообщает " ЕП ".

По его словам, решение о сумме материального обеспечения или объеме медицинской помощи для беженцев принимает каждое государство ЕС отдельно, а потому это "отличается от одного государства-члена к другому". Впрочем, страны должны обеспечивать "необходимую помощь в сфере социального обеспечения, медицинской помощи и средств к существованию".

"Однако директива о временной защите не предусматривает суммы или минимального порога социальной помощи. Ее уровень остается на усмотрение государств-членов. Необходимая помощь предусмотрена директивой, но порог или минимальный порог не предусмотрено. Это то, что я могу сказать", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Отмечается, что государства-члены приняли продолжение временной защиты на Совете по внутренним делам в июле до 2027-го.

"Сделав это, ЕС укрепляет свою непреклонную преданность поддержке Украины столько, сколько потребуется", - подчеркнул Маркус Ламмерт.

Напомним, 26 августа президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон, касающийся помощи украинским беженцам. Поправка к этому документу предусматривала продление временной защиты, предоставляемой гражданам Украины, убегающим от войны, до 4 марта 2026 года.

Впрочем, президент не подписал этот закон, а предложил свой проект и призвал правительство доработать его в течение двух недель. В частности, он ограничивает помощь, предусматривает доступ к услугам и здравоохранению только для тех, кто работает и платит взносы в Польше. По словам Навроцкого, в настоящее время ситуация в сфере финансов и общественных настроений существенно изменилась. Мол, нужно добиться "определенной социальной справедливости".