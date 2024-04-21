Навсегда 20: коллеги показали видео с полицейским Максимом Зарецким, расстрелянным на Винниччине

В Винницкой области двое военных напали на полицейских, один из правоохранителей погиб.
В Винницкой области в ночь на 20 апреля двое военных совершили нападение на патрульных. В результате стрельбы погиб 20-летний работник полиции Максим Зарецкий. Еще один полицейский, капитан Максим Шарапанский, получил ранения. Нападавших объявили в розыск.
Полиция Винницкой области в память о погибшем Максиме Зарецком опубликовала видео-воспоминание.
"Вечная память. Навсегда 20", — говорится в сообщении.
Напомним, Максим Зарецкий с 2021 года учился в Национальной академии внутренних дел. Он полтора года служил в секторе реагирования патрульной полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления. Парень был единственным сыном у родителей.
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