Навсегда 20: коллеги показали видео с полицейским Максимом Зарецким, расстрелянным на Винниччине

В Винницкой области двое военных напали на полицейских, один из правоохранителей погиб.

В Винницкой области в ночь на 20 апреля двое военных совершили нападение на патрульных. В результате стрельбы погиб 20-летний работник полиции Максим Зарецкий. Еще один полицейский, капитан Максим Шарапанский, получил ранения. Нападавших объявили в розыск.

Полиция Винницкой области в память о погибшем Максиме Зарецком опубликовала видео-воспоминание.

"Вечная память. Навсегда 20", — говорится в сообщении.

Напомним, Максим Зарецкий с 2021 года учился в Национальной академии внутренних дел. Он полтора года служил в секторе реагирования патрульной полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления. Парень был единственным сыном у родителей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Одного убили, другого – ранили! В Винницкой области нападавшие открыли огонь по полицейским

Читайте также: