"Навсегда с Россией": Путин посетил оккупированный Крым

В ходе визита российского президента на рейде Севастополя остановился военный фрегат ВМФ РФ.

В четверг, 4 ноября, когда в Российской Федерации отмечают государственный праздник – День национального единства, президент России Владимир Путин посетил временно оккупированный Севастополь.

Как сообщает агентство ТАСС, в своем выступлении после возложения цветов к Мемориалу в Карантинной бухте хозяин Кремля заявил, что "Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией".

В своей речи Владимир Путин совершил уже традиционный экскурс в историю, напомнив, что в начале ХVII века Россия находилась "на грани потери своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира", но, по его словам, народ России этого не допустил и, “объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть...”.

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“Наша страна снова обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро ощущаешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией", – заверил присутствовавших на церемонии Путин.

Среди лиц, сопровождавших российского президента, были "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев и полпред главы Кремля в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

По данным агентства, во время визита Путина на рейде Севастополя остановился российский фрегат "Адмирал Макаров".

Как сообщает в Twitter издание Крыминформ, вокруг территории, где проходили мероприятия с участием Путина, была усилена охрана и меры безопасности из-за пандемии коронавируса. Во время своей речи российский президент находился на значительном расстоянии от своей аудитории.

Владимир Путин на мемориале памяти героев Гражданской войны в Севастополе. Журналисты смогли понаблюдать за происходящим с вооооот такой расстояния. Зато ракурс необычный pic.twitter.com/39u9hIV90B — Крыминформ (@crimeainform) November 4, 2021

Напомним, ранее в оккупированном Крыму решили ужесточать карантинные ограничения. В связи с этим с 25 октября жителям незаконно аннексированного полуострова в возрасте от 65 лет запретили выходить из дома.

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