"Навстречу шла корова без глаз": РФ дронами уничтожила семейную ферму на Черниговщине

На Черниговщине оккупанты уничтожили ферму, которую семья строила 20 лет — сгорела техника и погиб скот. Семья фермеров чуть не погибла, спасая животных.

Российские дроны разбили фермерское хозяйство, есть погибшие животные.

Российские дроны разбили фермерское хозяйство, есть погибшие животные. / © Суспільне

Ночью 16 декабря пять российских беспилотников разрушили коровник семейного фермерского предприятия в Черниговской области.

О деталях трагедии, как сельская семья моментально потеряла свое дело, пишет «Суспільне Чернігів».

Когда в селе Жерновка раздались взрывы. Фермерка Наталия с семьей были дома. На ферме они работают своей семьей — наемным рабочим платить не на что.

После первых взрывов ее муж и зять поехали на ферму проверить, все ли хорошо. Поэтому чуть не поплатились жизнью.

«Последний прилет был тогда, когда муж и зять были в сарае. Они услышали звук этого летучего дрона, выскочили из сарая — и произошел взрыв. Муж упал за автомобилем, а зятя отбросило на поле. Автомобиль весь в дырах», — вспоминает фермер.

Когда Наталья прибежала на ферму, уже горел коровник. Открыли ворота и скот побежал, рассказывает женщина.

«Я подошла к сараю, а мне навстречу идет корова без глаз…», — вспоминает женщина со слезами на глазах.

В сараях и возле них обнаружили мертвых животных.

/ © Суспільне

«Погибших — три (коровы — Ред.). А пострадавших — я не могу сказать точно, потому что вот на месте они есть, раненые лежат, а есть такие, которые ходят», — рассказывает хозяйка.

Раненая корова / © Суспільне

Наталья не знает, куда разбежались коровы, выпущенные из горящего хлева. Предполагает, что среди сбежавших также есть раненые животные.

/ © Суспільне

Повреждённый коровник расчищают от завалов, повсюду осколки от беспилотников. Посечена почти вся сельхозтехника, один трактор сгорел.

/ © Суспільне

Наталья рассказывает, что вместе с семьей работают на ферме с 2005 года, когда выкупили имущественные паи у односельчан и заброшенные коровники привели в нормальное состояние. В общей сложности с телятами здесь удерживали 69 голов. Сколько животных уцелело пока неизвестно.

