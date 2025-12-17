- Дата публикации
"Навстречу шла корова без глаз": РФ дронами уничтожила семейную ферму на Черниговщине
На Черниговщине оккупанты уничтожили ферму, которую семья строила 20 лет — сгорела техника и погиб скот. Семья фермеров чуть не погибла, спасая животных.
Ночью 16 декабря пять российских беспилотников разрушили коровник семейного фермерского предприятия в Черниговской области.
О деталях трагедии, как сельская семья моментально потеряла свое дело, пишет «Суспільне Чернігів».
Когда в селе Жерновка раздались взрывы. Фермерка Наталия с семьей были дома. На ферме они работают своей семьей — наемным рабочим платить не на что.
После первых взрывов ее муж и зять поехали на ферму проверить, все ли хорошо. Поэтому чуть не поплатились жизнью.
«Последний прилет был тогда, когда муж и зять были в сарае. Они услышали звук этого летучего дрона, выскочили из сарая — и произошел взрыв. Муж упал за автомобилем, а зятя отбросило на поле. Автомобиль весь в дырах», — вспоминает фермер.
Когда Наталья прибежала на ферму, уже горел коровник. Открыли ворота и скот побежал, рассказывает женщина.
«Я подошла к сараю, а мне навстречу идет корова без глаз…», — вспоминает женщина со слезами на глазах.
В сараях и возле них обнаружили мертвых животных.
«Погибших — три (коровы — Ред.). А пострадавших — я не могу сказать точно, потому что вот на месте они есть, раненые лежат, а есть такие, которые ходят», — рассказывает хозяйка.
Наталья не знает, куда разбежались коровы, выпущенные из горящего хлева. Предполагает, что среди сбежавших также есть раненые животные.
Повреждённый коровник расчищают от завалов, повсюду осколки от беспилотников. Посечена почти вся сельхозтехника, один трактор сгорел.
Наталья рассказывает, что вместе с семьей работают на ферме с 2005 года, когда выкупили имущественные паи у односельчан и заброшенные коровники привели в нормальное состояние. В общей сложности с телятами здесь удерживали 69 голов. Сколько животных уцелело пока неизвестно.
