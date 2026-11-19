Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина нуждается в значительной международной финансовой поддержке в следующем году, чтобы обеспечить оборонные нужды и стабильную работу государства в условиях войны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине 19 ноября.

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Сколько денег нужно Украине на 2027 год

По словам Зеленского, после консультаций с министром обороны, военным руководством и другими представителями оборонного сектора, украинская сторона уточнила финансовые потребности на следующий год. Общая сумма составляет 115 млрд. евро: 45 млрд. уже предусмотрено, а еще 70 млрд. нужно найти.

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В то же время президент сообщил о положительных сигналах от партнеров. Европейская комиссия предложила дополнительное финансирование на 45 млрд евро, поэтому вместе с ранее согласованной поддержкой это дает 90 млрд евро.

«У нас уже есть положительные сигналы: 45 плюс 45 — это 90. А 90 ближе к 115, чем 45. Поэтому мы найдем еще 25», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что схожая финансовая потребность может возникнуть и в 2028 году, однако выразил надежду, что к тому времени война уже завершится.

Даже после прекращения боевых действий, Украине понадобятся значительные средства на содержание сильной армии, развитие оборонного производства, восстановление энергетики и экономики.

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Откуда Украина может получить финансирование

18 ноября Европейская комиссия предложила предоставить Украине дополнительные 45 млрд евро кредита на 2027 год. Из них до 25 млрд евро планируют направить на военные нужды, еще до 20 млрд — в поддержку государственного бюджета. Это предложение должно покрыть около двух третей прогнозируемого дефицита финансирования.

Ранее ЕС согласовал для Украины кредит в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. В совместном заявлении по итогам встречи Коалиции желающих в Берлине, обнародованном на сайте правительства Германии, лидеры подтвердили, что 90 млрд евро направят на военную и финансовую помощь Украине до конца 2027 года. Из этой суммы 45 млрд евро предусмотрено на 2027 год. Еще 45 млрд. евро дополнительной поддержки предложила Еврокомиссия 18 ноября. Этого должно хватить на покрытие около двух третей финансовых потребностей Украины в следующем году, а остальные средства планируют привлечь от международных партнеров.

В Берлине также обсуждают механизмы, позволяющие Евросоюзу продолжать финансировать Украину даже в случае политического сопротивления отдельных стран-членов. Германия настаивает на защите многомиллиардной поддержки Украины от возможной блокировки.

Финансовая поддержка Украины — последние договоренности партнеров

Вопрос финансирования стал одним из главных на встрече «Коалиции желающих» в Берлине 19 ноября. В преддверии Зеленский называл дополнительные 45 млрд евро от Еврокомиссии важным шагом для обеспечения бюджета, обороны и производства оружия — именно эти нужды Украина вынесла на переговоры с партнерами.

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К берлинской встрече также присоединились представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Стороны должны были обсудить дальнейшую военную и финансовую поддержку Киева, гарантии безопасности и дипломатические шаги по завершению войны.

Потребность Украины в международной помощи остается острой даже до начала следующего бюджетного года. Еще до переговоров о финансировании на 2027-й Зеленский сообщил партнерам, что для нужд обороны до конца 2026 года Украине не хватает 8 млрд евро. Президент призвал союзников выполнить предварительные обещания и помочь покрыть дефицит военного бюджета.

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