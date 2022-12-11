"Найдем компромисс": депутат от "Голоса" о принятии закона "О медиа"

Сейчас у депутатов нет единого совместного решения о подготовке и принятии закона Украины "О медиа".

Европейская Директива контролирует работу Регулятора, в том числе и того, кто будет отвечать на законодательном уровне за внедрение и работу закона "О медиа" в Украине.

Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк считает, что на финальном этапе парламентариям удастся прийти к согласию и принять закон "О медиа". Хотя фракция "Голос" и несколько других имеют замечания и весомые правки к законопроекту.

Об этом он рассказал в эфире "1+1" в рамках национального телемарафона.

"Есть Европейская Директива, касающаяся Регуляторов. У Регуляторов полномочия очень сильные…Не дай Бог нашему Регулятору такие полномочия сейчас, но мы должны их принять, потому что мы станем частью Европы. И поэтому как раз о возможности апеллировать к судебным искам, возможность дискутировать с Регулятором, возможность доказать вину и т.д.. Увидим финальную редакцию, но мне кажется, что до второго чтения, учитывая, что у нас было чрезвычайно большое количество времени, три недели на подачу правок, и сейчас комитет их отрабатывает, в том числе с послом Европейского Союза, с вице-премьером по евроинтеграции проводятся постоянные консультации, я думаю, что найдем компромисс", — подчеркнул он.

Напомним, новый закон Украины "О медиа" прошел первое чтение. Ко второму чтению в новом законе учли все замечания европейских специалистов.

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