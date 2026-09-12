"Найдем решение, как остановить войну": Буданов сделал заявление о "заморозке" на линии фронта

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов

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Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал возможное замораживание войны по линии фронта до наступления зимы.

В эксклюзивном комментарии журналистке Новости.LIVE Галине Остаповец во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, Буданов выразил оптимизм поиска путей завершения конфликта.

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«Я верю, что мы найдем решение, как остановить войну», — сказал он.

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В то же время глава Офиса президента воздержался от прогнозирования конкретных временных рамок, отметив: «Когда это произойдет? Все увидят».

Буданов также отреагировал на предположение, что визит американских переговорщиков в Украину может быть связан со стремлением США усилить свои позиции перед выборами в Конгресс.

«У каждой стороны есть вещи, которых она хочет добиться. Если они параллельно решают свои вопросы, то что в этом плохого? Я не вижу в этом никаких проблем, если это так», — подчеркнул он.

Напомним, переговоры Украины с США и РФ продолжатся: Буданов раскрыл новые детали.

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