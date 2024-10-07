Найден TikTok женщины, которая насмехалась над киевлянами во время взрывов: увиденное шокировало

На видео Алина Волошина демонстрирует свое обожание в адрес агрессора России.

Пользователи Сети нашли TikTok-страницу любительницы "русского мира" Алины Волошиной, которая 7 октября насмехалась над киевлянами, когда те пытались спрятаться от взрывов в столице.

Некоторые TikTok-ролики женщины распространили в телеграм-каналах.

Волошина сняла ряд видео, на которых демонстрирует свое обожание в адрес агрессора России. Она поддерживает так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также восхищается террористами из ЧВК "Вагнер".

В частности, на одном из роликов женщина наложила на лицо виртуальную маску с картами оккупированных территорий Донетчины и Луганщины в цветах российского флага. Для аудиосопровождения любительница "русского мира" выбрала песню, в которой в частности содержатся следующие слова: "Для меня Россия – мама, папа – якркий триколор. Те, кто валят за границу – это родины позор".

Кроме того, Волошина устанавливала себе на аватарку логотип "Вагнера" и "пела" в дуэте с боевиком этой террористической группировки.

TikTok Алины Волошиной шокирует: что постит женщина, которая насмехалась над киевлянами во время взрывов

Напомним, полиция задержала Алину Волошину, которая на вокзале в Киеве во время воздушной тревоги насмехалась над людьми, которые бежали в укрытие. Женщина опубликовала видео, на котором говорит, что "россияне е*ашат украинцев", и "вот, смотрите, как крысы побежали".

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