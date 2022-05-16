Найдены народные методы лечения деменции: ученые о напитке, который может замедлить развитие болезни

Демеция вызывает проблемы у почти 55 миллионов человек в мире. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения. Однако существуют народные методы лечения деменции для замедления ее развития. ТСН.ua рассказывает о новых исследованиях ученых в этой области.

Генетика и окружающая среда являются наиболее частыми причинами развития деменции. Но врачи нашли народные методы лечения деменции, помогающие замедлить развитие болезни и предостеречь от ее появления. Согласно исследованиям ученых из Циндао колледжа, которые были опубликованы в научном журнале Translational Psychiatry, у людей, которые ежедневно пьют зеленое время на 16% меньше вероятность развития деменции.

Если пить зеленый чай 1-6 раз в день, это уменьшает риск заболеть сосудистой деменцией на 25-29%, а обычной деменцией на 16-19%.

Также исследование помогло выявить, что существует определенная связь между количеством выпитого чая и риском развития этого серьезного заболевания. Лучшую защиту можно получить, если ежедневно выпивать не менее 3 чашек зеленого чая.

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Если же эта болезнь уже начала развиваться, подойдут другие народные методы лечения деменции. В частности, положительную динамику показывает имбирь и мята. Чай на базе этих товаров помогает нормализовать все обменные процессы в организме. А еще такой напиток можно назвать общеукрепляющим, ведь он улучшает иммунитет.

Для того чтобы приготовить такое лекарство от деменции как чай с мятой и имбирем, необходимо взять тертый корень имбиря и замороженные или свежие листья мяты. Их заливают кипятком и настаивают. Напиток можно пить теплым или охлажденным до комнатной температуры. Ограничений в количестве выпитых чашечек в день нет.