"Найдутся по меньшей мере несколько, которые не выполнят этот приказ" — Bellingcat о применении Путиным ядерного оружия

"Найдутся по меньшей мере несколько, которые не выполнят этот приказ" — Bellingcat о применении Путиным ядерного оружия

Ядерной войны, которой боится весь мир и которой угрожает Владимир Путин, может не быть.

Путин не сможет применить ядерное оружие, потому что найдутся те, кто не выполнит этот приказ.

Также читайте Военный эксперт объяснил, зачем Путин прибегает к ядерному шантажу

Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев.

Грозев со ссылкой на "людей из российских спецслужб" рассказал, что Путин может дать приказ о применении ядерного оружия, если не получит желаемого, в частности, Киев, но боится, что его приказ не выполнят.

"Эта "красная кнопка" существует, но есть 5 человек, которые должны выполнить все эти предписания по цепочке до того, как ракета с ядерным запасом вылетит. Наши источники уверены, что найдутся по меньшей мере несколько из этих пяти, которые не выполнят этот приказ. Он понимает, что такой риск существует, поэтому вряд ли даст этот приказ", — сказал эксперт.

Напомним, что в Харькове после обследования ядерной установки "Источник нейтронов" обнаружили повреждения здания, вызванные вражескими обстрелами. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.