Найінстаграмніший готель у Карпатах відкриває сезон літнього відпочинку

Apartel Skhidnytsya — 5-зірковий Wellness Resort у Східниці на 269 номерів різних форматів та 12 котеджів. Курорт від самого початку задумували як простір для всесезонного відпочинку, тому літній сезон тут має розгалужену інфраструктуру та насичений календар подій.

Summer Series 2026 вже стартував 16 травня з виступу MONATIK. Протягом літа на курорті запланована серія концертів, open-air форматів та інших подій. У програмі сезону — Dorofeeva, Positiff, «Друга Ріка», CHEEV, Віталій Козловський, ARKUSH, DZIDZIO, Анна Трінчер, «Очі в очі», Міла Нітіч, YAKTAK, KOLA та інші артисти.

Однією з головних літніх локацій стане Central Park, великий outdoor-простір на території Apartel Skhidnytsya. Узимку він працював як ковзанка, а цього сезону стане зоною активного відпочинку з ролердромом, двома падел-кортами, тенісним кортом і багатофункціональним майданчиком для футболу, баскетболу та волейболу.

До літа вже підготували літній басейн із водоспадом, на якому запрацював відомий заклад Чорноморка, що додав подиху ноток чорного моря відпочинку в Карпатах. Також оновили одну з візитівок Apartel Skhidnytsya — Infinity Pool. Це басейн із панорамним видом на Карпати, який приносить “частинку моря в гори”.

Одним із найсильніших напрямів курорту є wellness. У 2025 році Apartel Skhidnytsya отримав відзнаку за версією World Luxury Hotel Awards. Тут поєднані 2000 м² SPA, медичний Biohacking Center, фізіотерапія, оздоровчі програми та індивідуальні формати роботи з тілом. Гість може приїхати на кілька днів, щоб зняти напругу, або пройти довші відновлювальні процедури, щоб стабілізувати сон, зменшити втому й дати тілу час на повноцінне перезавантаження.

Для дітей цього літа запускають денний табір із програмою у форматі великої гри. Учасники матимуть власні щоденники, проходитимуть випробування, збиратимуть відзнаки й долучатимуться до різних завдань протягом дня. У програмі будуть квести, творчі заняття, ігри з безпечними фарбами, водні кулі та катери. Окремою частиною стане вечірнє спостереження за зоряним небом через телескоп.

Гастрономія в Apartel Skhidnytsya доповнює загальний формат курорту. На території працюють два ресторани, лобі-бар та food court, а в меню поєднують європейську кухню, локальні продукти й авторські страви, щоб гості могли обрати формат під свій ритм відпочинку.

Влітку також заплановані гастрономічні вечори, творчі майстер-класи, виступи оркестру та open-air події. У Apartel Skhidnytsya хочуть створити формат відпочинку, в якому кожен день має атмосферу та привід зробити його яскравішим і насиченішим.

«Море і гори не треба порівнювати напряму. Це різні сценарії відпочинку. Наше завдання — дати гостю все, заради чого він їде у відпустку, і трохи більше. Басейни, спорт, SPA, медичне відновлення, дитячі програми, концерти, гастрономія і сервіс мають працювати як єдиний досвід. Коли людина отримує це в одному місці, їй уже не треба пояснювати, чому варто повернутися», — коментує співвласник мережі готелів Apartel Resorts Василь Крулько.

Курорт має міжнародний екосертифікат Green Key, який підтверджує відповідність курорту сучасним стандартам екологічної та відповідальної гостинності. Водночас Apartel Resorts працює з місцевою громадою над розвитком регіону як цілорічного курорту.

Apartel Skhidnytsya Wellness Resort — це той формат, через який у Східницю дедалі частіше їдуть для повноцінної насиченої відпустки, де можна провести час із родиною, розважитися, відвідати масштабні концерти та дійсно відновитися.

