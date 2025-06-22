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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Назарий Гусаков, заподозренный в мошенничестве со сборами на лечение, выехал из Украины

Продолжаются проверки всей информации, которая есть в публичном доступе, относительно возможных случаев мошенничества.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Назарий Гусаков

Больной СМА Назарий Гусаков

Министерство внутренних дел устанавливает местонахождение львовянина Назария Гусакова, которого подозревают в мошенничестве во время сборов на лечение. Известно, что он выехал из Украины.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в своем докладе президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам главы МВД, продолжаются проверки всей информации, которая есть в публичном доступе, относительно возможных случаев мошенничества.

«По предварительным данным, были использованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения, много цифровых сервисов. Устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий», — сообщил в своем сообщении в соцсети Facebook украинский президент.

По информации МВД, Гусаков покинул территорию Украины 13 июня.

Сейчас устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства.

«Очень важно — восстановить справедливость и избежать любой дискредитации сборов и волонтерства как таковых. На отдельные случаи махинаций должен быть законный ответ», — отметил Владимир Зеленский.

Ранее ТСН.ua рассказывал о скандале с Назарием Гусаковым,который страдает от смертельного генетического заболевания — спинальной мышечной атрофии.

31-летнего мужчину заподозрили в махинациях со сбором денег на лечение. В частности, у жертвователей возникли сомнения, что он тратит их по назначению.

Во Львовском горсовете уверяют, что до конца 2025 года полностью покрыли потребность в дороговртичных лекарствах для Назария Гусакова. Однако сборов он не прекратил распространять в соцсетях сборы на лечение, при этом смертельно больной мужчина обращался за помощью к известным медийщикам.

В Сети предположили, что часть денег из своего криптокошелька, где накопилось 2,7 млн грн, могла быть потрачена на азартные игры, включая ставки на спорт.

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