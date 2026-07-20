Назарию Гусакову предъявили новое обвинение: громкие подробности скандального дела

Назарий Гусаков

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Правоохранители сообщили о новом подозрении в адрес жителя Львова, который организовал публичный сбор средств на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА). Ему инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Хотя в официальном сообщении не называется имя подозреваемого, из приведенных обстоятельств дела следует, что речь идет о Назарии Гусакове.

По данным следствия, пожертвования, поступавшие от граждан, проходили через разветвленную схему финансовых операций. В частности, деньги переводили через криптовалютные платформы Binance и WhiteBIT, распределяли между более чем 1170 банковскими картами третьих лиц, конвертировали в криптовалюту USDT, а затем переводили между многочисленными криптокошельками. По мнению следствия, такая схема должна была скрыть происхождение средств и затруднить отслеживание их дальнейшего движения.

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В ходе расследования правоохранительные органы проанализировали финансовые операции на сумму свыше 162,5 млн грн. По информации генерального прокурора, эти данные подтверждены результатами судебной экспертизы.

В то же время увеличилось число людей, которых следствие считает потерпевшими. Если в начале расследования их было 34, то сейчас — уже 96. Так же увеличился и размер установленного ущерба: с 1,3 млн грн до более 2 млн грн.

Кравченко отметил, что подозреваемый сотрудничает со следователями, дает показания и признает свою вину по инкриминируемым статьям.

Досудебное расследование по фактам мошенничества и легализации имущества в особо крупных размерах уже завершено. После ознакомления стороны защиты с материалами дела обвинительный акт будет передан в суд.

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Кроме того, ведётся отдельное уголовное дело. Следователи выясняют полный путь движения средств, устанавливают всех лиц, которые могли быть причастны к проведению финансовых операций, а также проверяют, кто фактически пользовался криптовалютными кошельками. Также анализируются другие транзакции, которые пока не стали предметом заявленных подозрений. Если будут установлены другие лица, причастные к схеме, они также понесут ответственность в соответствии с законом.

«Доверие людей не может служить средством незаконного обогащения. Продолжаем работу», — говорится в сообщении.

Что известно о деле Назария Гусакова

Имя львовянина Назария Гусакова стало широко известным после масштабного благотворительного сбора средств на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА). В соцсетях он регулярно публиковал просьбы о помощи, а кампанию поддерживали известные блогеры, журналисты и другие общественные деятели.

В июне 2025 года сбор средств на лечение Гусакова вызвал общественный резонанс. В соцсетях ему предъявили обвинения в непрозрачной отчетности по благотворительному сбору средств. В частности, пользователи обратили внимание на повторное использование фотографий лекарств и отсутствие документов, подтверждающих их приобретение.

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Впоследствии мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что с июня 2024 года городская больница ежемесячно бесплатно предоставляла Гусакову три флакона препарата «Эврисди» за счет городского бюджета. По словам мэра, из-за этого необходимости собирать деньги именно на лекарства не было.

Сам Гусаков пояснял, что пожертвования использовались не только на лечение, но и на реабилитацию, специальное оборудование и другие расходы, которые не финансируются государством.

Тогдашний министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что Назарий Гусаков покинул территорию Украины 13 июня.

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела в связи с предполагаемыми махинациями со средствами, собранными на лечение.

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В июле 2025 года генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко объявил, что житель Львова с спинальной мышечной атрофией (СМА) Назарий Гусаков в ближайшие дни заочно получит уведомление о подозрении.

В марте 2026 года генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что подозреваемый вернулся в Украину.

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