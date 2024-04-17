Наземные дроны: на что они способны на фронте и в чем их главная проблема

Следует понимать, что на фронте такие машины чаще долго не проживут.

На любого робота можно установить носилки и эвакуировать раненых с поля боя. Это не самая сложная задача.

Об этом в эфире "КИЕВ 24" сказал военнослужащий и эксперт по радиотехнологиям Сергей Флеш.

Гораздо сложнее задача – это установить турель, например, есть украинская "Сабля". Это наша уникальная разработка, которая позволяет автоматизированно ставить разное вооружение на роботов и идти в атаку.

"Это действительно как в фильмах о будущем. Это роботы с автоматами, которые ездят, нападают. И туда ставятся не только пулеметы – туда могут ставиться и какие-то более сложные вещи типа АГС (автоматический гранатомет, — ред.), каких-то противотанковых систем, это абсолютно возможно", – заметил военный.

Здесь все определяется запасом хода этого робота. И все должны понимать, что на этом фронте такие роботы зачастую долго не проживут, так что должна быть минимизирована цена.

"По сути, как FPV: у них должна быть минимальная цена и максимальная эффективность. При этом они должны иметь достаточный запас хода и обеспечивать проходимость как на гусеницах, так и на колесной базе", – подытожил Флэш.

Ранее в Forbes проанализировали, как изменилась роль дронов за 2 года войны.

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