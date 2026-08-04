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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Наземные укрытия не спасут от прямого удара ракеты: военный объяснил, где безопаснее прятаться

По словам военного, наиболее безопасный вариант – подземные хранилища.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Укрытие

Укрытие

Наземные укрытия способны защитить людей преимущественно от обломков, однако они не гарантируют безопасности при прямом попадании крылатой или баллистической ракеты.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил военнослужащий ВСУ Дмитрий Быков.

По его словам, самым безопасным местом во время воздушной тревоги остаются специально обустроенные подземные хранилища, а также восстановленные подвалы жилых домов.

«Подвал — это все равно вариант выжить при ударных волнах. Я не говорю о прямом попадании», — подчеркнул военный.

Он также отметил, что во время ракетной опасности не стоит полагаться только на наземные защитные сооружения, ведь их возможности ограничены.

«Они сложатся, и люди там, к сожалению, погибнут», — констатировал Быков.

Ранее мы сообщали, что во время воздушной тревоги украинцы имеют право находиться в укрытиях вместе со своими домашними животными. Это право закреплено приказом Министерства внутренних дел. При этом владельцам рекомендуют иметь переноску, поводок и намордник (для конкретного перечня пород), чтобы не создавать неудобств. Дело в том, что даже воспитанная и спокойная собака может испугаться взрывов или большого скопления людей.

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Дата публикации
Количество просмотров
105
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