Наземные укрытия не спасут от прямого удара ракеты: военный объяснил, где безопаснее прятаться

Укрытие

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Наземные укрытия способны защитить людей преимущественно от обломков, однако они не гарантируют безопасности при прямом попадании крылатой или баллистической ракеты.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил военнослужащий ВСУ Дмитрий Быков.

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По его словам, самым безопасным местом во время воздушной тревоги остаются специально обустроенные подземные хранилища, а также восстановленные подвалы жилых домов.

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«Подвал — это все равно вариант выжить при ударных волнах. Я не говорю о прямом попадании», — подчеркнул военный.

Он также отметил, что во время ракетной опасности не стоит полагаться только на наземные защитные сооружения, ведь их возможности ограничены.

«Они сложатся, и люди там, к сожалению, погибнут», — констатировал Быков.

Ранее мы сообщали, что во время воздушной тревоги украинцы имеют право находиться в укрытиях вместе со своими домашними животными. Это право закреплено приказом Министерства внутренних дел. При этом владельцам рекомендуют иметь переноску, поводок и намордник (для конкретного перечня пород), чтобы не создавать неудобств. Дело в том, что даже воспитанная и спокойная собака может испугаться взрывов или большого скопления людей.

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