Кибермошенник / © pixabay.com

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Мошенники рассылают украинцам фейковые письма от имени образовательных платформ с предложением скачать сертификат. За вредоносными архивными файлами в сообщениях скрывается угроза полного хищения личных данных.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Украинцев атакуют мошенники, которые посылают электронные письма якобы от имени популярных образовательных платформ. В сообщениях получателям сообщают о якобы успешном завершении обучения и предлагают загрузить сертификат.

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К письму добавляют PDF-файл, через который пользователя пытаются перенаправить на загрузку архива с вредоносным программным обеспечением, предназначенным для похищения данных.

Больше всего рискуют работники государственных и образовательных учреждений.

В полиции подчеркивают, что речь идет о мошеннической схеме. Образовательные платформы не отправляют пользователям опасные файлы или архивы по электронной почте. Переход по сомнительным ссылкам может привести к заражению устройства вредоносным ПО.

«Не открывайте подозрительные вложения, не переходите по ссылкам в PDF-файлах и не запускайте файлы из архивов. Проверяйте сертификаты о прохождении учебы только через личный кабинет на официальных платформах», — призвали в ЦПД.

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Напомним, ранее в июле в Украине была зафиксирована новая волна фишинговых атак: мошенники посылают бизнес-клиентам поддельные письма от имени государственных органов и банков с вредными вложениями или ссылками для доступа к счетам. В «ПриватБанке» советуют не открывать такие сообщения, не загружать неизвестные файлы, использовать SmartID для платежей, включить двухфакторную аутентификацию и сообщать о подозрительных рассылках через «Приват24 для бизнеса».

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