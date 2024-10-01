Нажил миллионы на деталях для дронов: на Закарпатье разоблачили махинацию предпринимателя

Бизнесмен подделал официальные документы о поставках деталей, на основании которых получил средства из местного бюджета.
В Закарпатской области правоохранители разоблачили предпринимателя, который заработал 3,7 млн грн на фиктивных поставках комплектующих к дронам для военных.
Об этом сообщила полиция Закарпатской области.
Правоохранители разоблачили схему присвоения и легализации средств во время закупок на военные нужды. Между воинской частью и физлицом-предпринимателем был заключен договор на закупку комплектующих для дронов.
Для получения средств предприниматель подделал официальные финансовые документы о якобы поставках имущества. На их основании он смог получить на свой банковский счет более 3 млн. 700 тыс. грн. В дальнейшем злоумышленник использовал эти деньги для проведения ряда финансовых операций в своих интересах.
Детективы Бюро экономической безопасности в Закарпатской области сообщили подрядчику о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;
- Служебный подлог;
- Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 3,7 млн грн. Предпринимателю может грозить до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к сделке, в том числе и среди служащих воинской части.
К слову, ранее правоохранители сообщили, что разоблачили в Тернопольской области работника ТЦК, который продавал военным авто, которые ввозились в Украину в качестве гуманитарной помощи.
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