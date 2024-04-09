Нажились на 150 тыс. долларов: в Польше группа украинцев обманывала людей через онлайн-магазины

Преступная группа в составе шести человек обманула 425 человек, украв с их счетов около 600 тыс. злотых (около 150 тыс. долларов).

Прокуратура в Лодзи (центр Польши) выдвинула обвинение 31-летнему гражданину Украины за управление преступной группой, которая, используя поддельные ссылки на сайты, незаконно получала реквизиты платежных карт.

Об этом сообщает Wnp.pl.

По информации Окружной прокуратуры в Лодзи, ранее обвинение было предъявлено еще пяти гражданам Украины.

Группа действовала со второй половины 2021 года. Злоумышленники присылали покупателям товаров, в частности, женской одежды и аксессуаров, ссылки на поддельные интернет-сайты с возможностью оплаты. Следовательно, жертвы, предоставляя свои реквизиты, бессознательно предоставляли доступ к банковским счетам. А злоумышленники выплачивали со счетов значительно более высокие суммы за предлагаемую стоимость товара.

В некоторых случаях злоумышленники получали на данные обманутых людей банковские кредиты. За украденные средства злоумышленники покупали криптовалюту.

Суд арестовал 31-летнего руководителя преступной группы на три месяца. Ему грозит до 15 лет заключения.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили псевдоволонтера за совершение мошенничества на 1,2 миллиона гривен. 26-летняя жительница Кривого Рога проводила сбор денег якобы для ВСУ. Злоумышленница используя фейковые аккаунты в социальных сетях, делала объявления о срочном сборе денег на благотворительные нужды.

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