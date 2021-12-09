Наживались на питании детей: в Одесской области разоблачили коррупционных чиновников двух сельсоветов

Чиновникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Наживались на питании для детей и за три года нанесли ущерб государству на 23 миллиона гривен. В Одесской области правоохранители разоблачили на преступной схеме чиновников двух сельсоветов.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 9 декабря.

Отмечается, что должностные лица заключали фиктивные договоры с предпринимателями на закупку продовольствия для местных детсадов и школ по завышенной цене. Между тем покупали продукты на рынках по ценам в несколько раз ниже указанных. Разницу обналичивали и делили между собой. За три года заключили тысячи таких сделок на 23 миллиона гривен.

Чиновникам грозит до восьми лет лишения свободы. Правоохранители провели обыски на рабочих местах подозреваемых и в их домах — изъяли банковские карты и "черную" бухгалтерию.