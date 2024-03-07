Наживались на помощи ВСУ: в Одесской области задержали мошенников, которые в Сети "продавали" дроны

Киберполицейские Одесщины совместно со следователями следственного управления ГУНП в Одесской области разоблачили двух человек, присваивавших средства граждан. Они занимались фейковой продажей квадрокоптеров и пригона автомобилей из-за границы на нужды защитников Украины.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Мошенники, которые "продавали" дроны для ВСУ

"Один из подозреваемых подыскивал банковские карты дропов и продавал их своему сообщнику за криптовалюту в эквиваленте 200 долларов", – отмечают правоохранители.

Мошенники, которые "продавали" дроны для ВСУ

Последний предоставлял потерпевшим реквизиты приобретенных карточек для внесения подписки за несуществующий товар или транспортировку автомобилей.

Ранее мошенники делали вид, что продают дроны для ВСУ. Они обманули украинцев на 45 млн. грн.

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