Наживались на родителях детей с инвалидностью: преступники обманули граждан более чем на 12 млн грн – подробности

Правоохранители ликвидировали преступную организацию, которая под видом благотворительной помощи больным детям обманывала граждан. Для реализации преступления аферисты открыли три мошеннических колл-центра в Житомире, к работе в которых привлекли более 40 операторов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

За каждым из операторов была закреплена собственная легенда: одни представлялись волонтерами и выманивали деньги под поводом помощи детям с инвалидностью, другие – детским домам и малоимущим семьям. Таким образом, им удалось выманить более 12 миллионов гривен.

Оперативники установили организатора – 37-летнюю жительницу Киева, которая привлекла и четко распределила роли в преступной организации среди шести жителей Житомира, включая родную сестру.

Для обналичивания полученных незаконным путем средств сообщники использовали фиктивных физических лиц-предпринимателей, которые предоставляли юридические и консультационные "услуги" и общества с ограниченной ответственностью, которые занимались продажей строительных материалов и других товаров или услуг, которые к благотворительным фондам не имели никакого отношения.

"Чтобы войти в доверие к потенциальным благотворителям, мошенники использовали истории и фото реальных больных детей и малообеспеченных лиц. К примеру, воспользовавшись сложным материальным положением матери двоих детей с инвалидностью, мошенники собрали на реабилитацию детей более 400 тысяч гривен, а семье передали всего 20 тысяч. Остальные присвоили себе", — рассказали правоохранители.

На территории Киевской и Житомирской областей было проведено 35 санкционированных обысков, в ходе которых следователи Нацполиции изъяли мобильные терминалы, компьютерную технику, печати благотворительных фондов и другие орудия и средства совершения преступлений.

Семи фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой (ч. 5 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины). В суд подано ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, мошенники обманули украинцев на 45 млн грн – делали вид, что продают дроны для ВСУ (видео).

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