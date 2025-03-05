Наживался на чужом горе: в Киевской области мошенник выманивал деньги у родных пленных

За такие действия мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
В Киевской области разоблачили мошенника, который выманивал деньги у находящихся в плену родственников украинских военных или считающихся пропавшими без вести. Мужчина обещал предоставить важную информацию об их близких, однако на самом деле только наживался на чужом горе.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
По данным правоохранителей, общая сумма ущерба от действий афериста превышает 80 тысяч гривен. Его задержали при получении очередного платежа в размере 26 тысяч гривен.
Следователи проверяют его возможную причастность к другим эпизодам мошенничества, общая сумма которых может достигать более миллиона гривен.
Злоумышленнику сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.
Напомним, СБУ и Нацполиция задержали агента ФСБ, который по заказу российских спецслужб планировал теракт в южном регионе Украины.
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