Наживаются на горе: в Тернополе у родственницы пропавшего без вести воина выманили 30 тысяч грн

Полиция предупреждает об активизации мошенников, которые наживаются на горе семей пропавших без вести военных.

В Тернополе мошенники нажились на горе семьи, чей родственник без вести пропал в зоне боевых действий. Мошенники выманили в родных военного 30 тысяч гривен.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Жительница Тернополя дважды пересказывала мошенникам деньги в обмен на информацию о своем пропавшем без вести в зоне боевых действий родственнике. В общей сложности изверги выманили у женщины 30 тысяч гривен. Сейчас проходимцев разыскивает полиция.

Полиция Тернопольщины призывает родственников пропавших без вести воинов не реагировать на предложения мошенников, обещающих помочь разыскать их родных. Поскольку проходимцы чаще всего наживаются на том, что люди находятся в уязвимом состоянии.

Родные бойцов, если те не выходят на связь, прежде всего должны связаться с воинской частью и выяснить, не выполняет ли ваш близкий человек какое-либо задание и есть ли там связь, где он сейчас находится.

"Когда военная часть дает подтверждение, что связи с вашим близким нет, и что, вероятнее всего, он пропал без вести, идти в полицию и писать заявление о возбуждении дела по исчезновению лица, чтобы правоохранители начали следственные действия, а также сдать образцы ДНК и биоматериалы для идентификации Обязательно связаться с Национальным информационным бюро по телефонам 16-48 или (044) 287-81-65 Подать заявку на открытие дела в Международный комитет Красного креста Телефон горячей линии 0 800 300 155 ", – говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Одесской области задержали женщину, которая организовывала сборы средств на нужды воюющих в Украине российских военных. В частности, для батальонно-тактических групп, которые находятся в захваченных районах Мариуполя и Херсона.

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