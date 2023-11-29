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Наживаются на войне: россияне продолжают вывозить украинское зерно с оккупированных территорий – ЦНС

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Наживаются на войне: россияне продолжают вывозить украинское зерно с оккупированных территорий – ЦНС

Зерно / Фото: pixabay.com

Традиционно, цинизм российских захватчиков достигает все новых и новых масштабов.

Так, оккупанты вывозят зерно с Юга Украины через порты временно оккупированного Крыма в Сирию и Иран. В частности, перевозку ворованной агропродукции осуществляют сухогрузы "Зафар" и "Матрос Кошка".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне забирают зерно у местных фермеров по фиксированной цене, которая меньше рыночной и затем перепродают по рыночной. Излишек забирают в карманы", – отмечают в украинском подполье.

При этом, подчеркивают там, реализовывать продукцию без разрешения оккупантов фермерам запрещено.

Напомним, в течение зимы оккупанты намерены вывезти 10 тысяч детей в Москву.

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Дата публикации
Просмотры
156
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