Наживаются на войне: россияне продолжают вывозить украинское зерно с оккупированных территорий – ЦНС

Традиционно, цинизм российских захватчиков достигает все новых и новых масштабов.
Так, оккупанты вывозят зерно с Юга Украины через порты временно оккупированного Крыма в Сирию и Иран. В частности, перевозку ворованной агропродукции осуществляют сухогрузы "Зафар" и "Матрос Кошка".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Россияне забирают зерно у местных фермеров по фиксированной цене, которая меньше рыночной и затем перепродают по рыночной. Излишек забирают в карманы", – отмечают в украинском подполье.
При этом, подчеркивают там, реализовывать продукцию без разрешения оккупантов фермерам запрещено.
Напомним, в течение зимы оккупанты намерены вывезти 10 тысяч детей в Москву.
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