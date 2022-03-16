Наживаются на войне: Садовый озвучил список львовских арендодателей, установивших заоблачные цены на жилье

По словам мэра Львова, с начала войны на горячую линию города поступило около 80 жалоб по ценам на квартиры.

О необоснованно высоких ценах на жилье во Львове речь шла неоднократно.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, список арендодателей, которые наживаются на войне, готов.

"Дал такое обещание, поэтому выполняю. Эту информацию я передаю в военную администрацию с предложением использовать данные помещения для поселения военных и людей, нуждающихся в убежище безвозмездно. Согласно закону о военном состоянии военная администрация имеет соответствующие полномочия", — отметил мэр.

Перечень содержит адреса шести юридических и физических лиц, поднявших цены на дома.

Однокомнатная квартира, Павлов С.М., ул. Валовая, 16б/20, 81 614 грн в месяц;

Аренда квартир, ул. Дорошенко, 67, три ночи стоят 11100 грн;

Апарт-отель, ул. Княгини Ольги, 39, сутки стоят 4 197 грн;

Хостел "Форест", ул. Фурманская, 5, десять ночей стоят 11 200 грн;

Квартира, Мацкив Людмила, ул. Старицкого, 6/7, владелица без возвращения задатка выселила жителей.

Квартира с одной спальней, Станько Б. М./ул. Костюшко, 5/4/1 сутки стоят 5400 грн

"Я знаю, что в сетях таких жалоб гораздо больше. Но вы должны четко обосновать свое сообщение. Информация о том, что на какой-то улице очень дорого стоит квартира недостаточна. Если есть конкретные факты с именами, адресами и контактами — передавайте их на Горячую линию. Важно уточнить, возросла ли стоимость квартиры после начала полномасштабной войны в Украине. Но прошу, не копируйте непроверенную информацию. Не обобщайте и не называйте всех жителей Запада мародерами. Есть четкие данные — передавайте их нам", — добавил мэр.

Напомним, что цены на проживание во Львове должны оставаться такими, как были в довоенное время, сказал городской голова Львова Андрей Садовый. Он призвал граждан сообщать о таких случаях на горячую линию города – 1580 год.