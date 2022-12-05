"Назначалось уже 7 сроков, чтобы захватить город": Сирский объяснил, зачем оккупантам Бахмут

Российские оккупанты хотят захватить город Бахмут на Донетчине не с точки зрения стратегии, а с точки зрения символизма.

Об этом в эфире телемарафона сказал командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сирский.

"В военном плане Бахмут не имеет стратегического значения. Но рядом с этим он имеет психологическое значение. Потому что после ряда потерь, которые враг понес в Херсоне, Херсонской области, а перед этим это была Харьковская область, Лиман, для них это будет символично. Поэтому он пытается любым способом захватить город, прорвать оборону и таким образом мотивировать свой личный состав, поднять уровень его морально-психологического состояния", — говорит генерал-полковник.

По его словам, оккупанты уже несколько месяцев не оставляют попыток захватить Бахмут, несмотря на крепкое сопротивление ВСУ и потери среди своего личного состава.

"Назначалось уже 6 или 7 сроков, когда они должны были захватить город, но каждый раз наши воины своим героическим трудом срывали эти планы. И за все это время враг продвинулся максимум до 5 километров", — сказал Александр Сирский.

Напомним, что в Донецкой области кафиры пытаются захватить город Бахмут. оккупанты теряют много людей и техники, но не оставляют попыток захватить город. Военный эксперт считает, что прорвав оборону ВСУ в районе Бахмута, ВС РФ выйдут на оперативное пространство, которое позволит им дальше наступать на Славянск и Константиновку.

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