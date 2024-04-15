Назначен новый командующий ОК "Запад": кто им стал

Шведюк поблагодарил командование за доверие, назвав это "большой честью и привилегией".

Командующим войск оперативного командования (ОК) "Запад" назначен бригадный генерал Владимир Шведюк.

Об этом сообщает ОК "Запад".

"Мы, как мощный организм, стоим перед большими вызовами и задачами, требующими нашей кропотливой работы, преданности и профессионализма. Ядро оперативного командования "Запад" — большое количество опытных офицеров, готовых преодолевать любые трудности. И я верю, что ваш потенциал как команды добьется еще больших успехов", — сказал Шведюк.

Напомним:

9 апреля стало известно о смене командующих оперативных командований "Юг" и "Запад" – Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова.

В командовании Сухопутных войск ВСУ журналистам сообщили, что Ковальчука и Литвинова не уволили из рядов Вооруженных сил Украины, а перевели в рамках продвижения по службе на высшие звенья: первый стал главой Военной академии в Одессе, а второй – заместителем главы Национального университета обороны Украины.

Ранее Сырский анонсировал обновление Генштаба.

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