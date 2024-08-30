Назначен новый командующий Воздушными силами ВСУ: что о нем известно

Временно Воздушные силы ВСУ возглавит генерал-лейтенант Кривоножко Анатолий Николаевич.

Об этом сообщил Генштаб.

"Согласно приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, генерал-лейтенанта Кривоножко Анатолия Николаевича, командующего воздушным командованием "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, допущено к временному исполнению обязанностей командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении Генштаба

Что о нем известно

Военный деятель Анатолий Николаевич Кривоножко родился 23 июля 1965 года.

В 2018 году получил воинское звание генерал-лейтенанта.

В 2023 году получил звание Героя Украины.

Кривоножко награжден орденами Даниила Галицкого, Богдана Хмельницкого 3-й (оба — 2022) и 2-й (2023) степеней.

Служил в 114 бригаде тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины (Ивано-Франковск), был ее командиром.

Затем занимал должность заместителя командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины.

С 2015 — командующий воздушным командованием "Центр" Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (г. Васильков Обуховского р-на Киевской обл.).

С 2014 года участвовал в антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину (24 февраля 2022 г.) продолжает выполнять боевые задачи.

Благодаря его умелому командованию уничтожено более 1160 воздушных, более 100 наземных и одну надводную цель.

Автор ряда публикаций по военному делу в профессиональных журналах, в частности, "Наука и техника Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", "Системы вооружения и военная техника", "Сборник научных трудов Харьковского национального университета Воздушных Сил".

Получил орден "Золотая Звезда" от президента Украины во время мероприятий по случаю Дня Независимости Украины.

Напомним, в пятницу, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.

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