Назначен новый комбриг 72-й ОМБр, которая защищала Угледар: кто им стал

В 72-й бригаде уверены, что с новым комбригом российским оккупантам "легко не будет".

Новым командиром знаменитой 72-й отдельной механизированной бригады имени "Черных Запорожцев", которая до последнего защищала Угледар, стал полковник Александр Охрименко.

Об этом сообщила пресс-служба бригады на странице в фейсбуке в понедельник, 7 октября.

"Бои за Бахмут, Павловку, Угледар, Никольское, Новомихайловку, Водяное. Снова Угледар. Период, который длился более двух лет. Это время, когда враг не сломал нас. Это бои, которые объединили. Это путь, который мы прошли под руководством Героя Украины и Народного Героя Украины полковника Ивана Винника", – поблагодарили воины бывшего командира.

Комментируя новое назначение, в 72-й бригаде уверены, что российским оккупантам "легко не будет".

"Далее Черных Запорожцев будет вести в бой полковник Александр Охрименко. Новые цели, задачи, цели и обретения способностей. Противнику легко не будет", — отметили там.

Напомним, 29 сентября полковник Ивана Винника сообщил о своем уходе с должности командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которая в то время защищала Угледар Донецкой области.

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