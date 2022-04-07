"Назначенцы", которых "бацько" назначил: Сухомлин призвал исключить города Беларуси из проекта "Соглашение мэров"

Житомир стал участником инициативы 2017 года.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин призвал исключить глав белорусских городов из проекта "Соглашение мэров", объединяющего европейские местные муниципалитеты.

Об этом житомирский городской голова сообщил в своем видеообращении в Facebook.

Сухомлин также обнародовал письмо своего обращения. В ней он призывает прекратить финансирование городов Республики Беларусь. Кроме того, просит перенаправить средства, запланированные для белорусских подписантов, в поддержку украинских городов-членов соглашения.

"Среди подписантов этого соглашения — сотни европейских городов, городов разных стран, в том числе из Беларуси. Подписантами этого соглашения были белорусские мэры. Мэры тех городов, с которых взлетали самолеты, где базировались российские войска, из которых запускают ракеты, в том числе и по Житомиру. Житомир. был одним из первых городов в Украине, который присоединился к данной инициативе.Житомир сегодня является первым городом в Украине, который требует от всемирной организации, от всех мэров исключить из этого соглашения белорусские города. Там нет меров. Там есть "назначенцы", которых "бацько" поставил управлять городами. Мы их не слышали, зато слышали их ракеты", — сказал Сергей Сухомлин.

Кстати, украинский Житомир присоединился к глобальной инициативе в 2017-м. "Соглашение мэров" – это инициатива Европейской Комиссии. Подписавшиеся берут на себя добровольные обязательства внедрить требования ЕС по сокращению выбросов CO2 по меньшей мере на 20% из-за реализации энергосберегающих мер и распространения использования возобновляемых источников энергии.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский не уверен, что Беларусь открыто не вступит в российскую войну против Украины. Глава государства подчеркнул в интервью украинским СМИ: "Ракеты летели от него (Лукашенко – Ред.). Он прекрасно это понимает".

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