Назначение нового главы МВД и Час вопросов к правительству: что в повестке дня Рады 16 июля

Назначение нового главы МВД и Час вопросов к правительству: что в повестке дня Рады 16 июля

Заседание должно начаться в 10:00.

В последний рабочий день перед каникулами, 16 июля, Верховная Рада рассмотрит вопрос о назначении народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины.

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Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

Отмечается, что сначала депутаты на Часе вопросов к правительству заслушают информацию о деятельности Кабинета министров в течение первой половины 2021 года, а дальше — вопрос о назначении Монастырского министром.

Среди законопроектов, которые будут рассматриваться, в частности, проект закона об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы, а также законопроекты о государственной регистрации геномной информации человека, об уполномоченном по медицинским вопросам и о паспорте гражданина Украины в форме книжечки.

Также будут рассмотрены, в частности, изменения в закон "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола, законопроекты о Службе военного капелланства и о территориальной обороне Украины. Кроме того, в повестке дня — законопроекты о лекарственных средствах и о конституционной процедуре.

Всего в повестке дня свыше 110 вопросов.

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