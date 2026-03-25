Назначены дополнительные поезда в Карпаты: расписание движения

Поезд "Укрзализныци" / © "Укрзализныця"

В связи с ростом пассажиропотока в конце марта и в начале апреля «Укрзализныця» назначила 4 дополнительных поезда на пиковые даты и продлила один из рейсов дальнего следования до станции Яремче в Карпатах.

Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожной компании.

Со 2 апреля поезд №207/208-177/178 «Киев — Ивано-Франковск» будет следовать до станции Яремче.

Из Киева отправление в 22:00, прибытие в Яремче в 08:30.

Из Яремче отправление в 09:00, прибытие в Киев в 19:54.

Поезд будет курсировать ежедневно, кроме 5, 6, 7, 20, 21 и 22 апреля в связи с проведением путевых работ.

Как сообщили в «Укрзализныце», для пассажиров, которые планируют путешествие дальше в горы — в Микуличин, Татаров и Ворохту — организованы удобные пересадки.

Для этого назначено курсирование регионального поезда №812/811 «Яремче — Ворохта», расписание которого согласовано по станции Яремче с поездом №177/178-208/207 «Киев — Яремче». Это позволит осуществить удобную пересадку на станции Яремче в оба направления.

Отправление из Яремче в 08:50, прибытие в Ворохту в 09:24. Обратно из Ворохты в 07:32, прибытие в Яремче в 08:10.

Поезда будут курсировать с 3 по 5, с 9 по 12, 19, с 27 по 29 апреля.

«На маршрутах будут современные и комфортные дизель-поезда серии ДПКр, которые уже так полюбились нашим пассажирам в горной местности», — сообщили в «Укрзализныце».

Дополнительные рейсы от «Укрзализныци»

В конце марта будут курсировать 4 дополнительных рейса.

29 марта будут курсировать:

поезд №220/219 «Киев — Днепр» с отправлением из Киева и Днепра;

поезд №289/290 «Киев — Львов» с отправлением из Киева и Львова;

поезд №168/167 «Львов — Одесса».

30 и 31 марта будет курсировать поезд №243/244 «Киев — Львов» с отправлением из Киева и Львова.

В составе дополнительных поездов — спальные вагоны, адаптированные для перевозки пассажиров в формате сидячих мест.

«При выборе билетов обратите внимание, что нечетные места расположены возле окна, а четные места расположены ближе к проходу», — уточнили в «Укрзализныце».

Напомним, из-за российских атак на пассажирские поезда «Укрзализныця» вводит жесткие протоколы безопасности с заблаговременной остановкой поездов и правилами эвакуации.