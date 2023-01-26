Назначены новые заместители генпрокурора: кто ими стали и что о них известно

Один из заместителей генпрокурора был уволен после того, как он съездил в отпуск в Испанию.

Генеральный прокурор Андрей Костин представил нового первого заместителя генпрокурора и двух заместителей. На должность первого заместителя назначен Алексей Хоменко. Заместителями стали Антон Войтенко и Виктория Литвинова.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Известно, что Хоменко с сентября 2022 занимал должность заместителя генпрокурора. До этого работал руководителем Киевской областной прокуратуры. Одной из главных задач первого заместителя определен надзор за соблюдением законов органами безопасности.



По Антону Войтенко, по информации генпрокуратуры, до этого он возглавлял Львовскую областную прокуратуру. Войтенко будет курировать направление надзора за соблюдением законов органами Государственного бюро расследований. Также за ним будет закреплена специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.



До назначения Виктория Литвинова работала заместителем руководителя специализированной экологической прокуратуры Офиса генпрокурора. Она и дальше будет заниматься работой специализированной экологической прокуратуры, а также направлениями противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах и защиты интересов детей.

Увольнение в судебной отрасли

Напомним, 24 января Алексея Симоненко уволили с должности заместителя генерального прокурора. Накануне стало известно, что он ездил в 10-дневный отпуск в Испанию, несмотря на прямое запрещение президента Владимира Зеленского.

На следующий день генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об освобождении от должностей руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур.

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