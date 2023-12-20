"Назревает стратегическая проблема": военный эксперт о ситуации на фронте

Главная проблема состоит в том, что россияне пытаются выиграть время на подготовку.
Россия намерена переформатировать кадровые войска и повысить их боеспособность. Этот аспект следует учитывать.
Об этом рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспресо".
"Глядя на тактическую обстановку, важно учитывать назревающую стратегическую проблему", – сказал он.
Действуют по старому сценарию
Как отмечает эксперт, оккупанты стали чаще использовать так называемый "Шторм-Z" для пехотных штурмов. Благодаря этому войскам агрессора удалось восстановиться. Идентичная ситуация была с ЧВК "Вагнер" – тогда захватчики в определенной степени смогли сэкономить кадровую армию, восстановиться от поражений в 2022 году и подготовиться к кампании 2023 года.
"Россияне пошли на эту "игру", использовали штурмовиков, зэков, чтобы истощать наши войска и готовить свои кадровые", – сообщил он.
По словам Киричевского, россияне пытаются выиграть время.
Ранее говорилось, что на Авдеевском направлении с 10 октября враг продвинулся в некоторых местах на полтора – два километра. Но это ему очень дорого стоило.
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