Назвал украиноязычных "рагулями": в Харькове чебуречник попал в языковой скандал (видео)

Владелец чебуречной поспорил с покупателем из-за украинского языка.

В Харькове в кафе, где продают чебуреки, продавец и совладелец заведения назвал украиноязычных граждан "рагулями".

Об инциденте в харьковском общепите рассказал активист Сергей Стерненко.

По его словам, мужчина по имени Владислав пришел в заведение "7ЧБРК" и хотел сделать заказ, а продавец и один из совладельцев заведения отказался общаться с ним на украинском и назвал украиноязычных украинцев "рагулями".

"Почему я должен говорить именно украинский, а не китайской. Для меня это — насилие и для 99,9% людей, которые ко мне сюда приходят. Я живу в Украине, к сожалению", — сказал чебуречник.

Позже его коллега, еще один совладелец заведения, извинился за своего партнера перед покупателем.

Следует отметить, что с 16 января действовать начал "Закон о языке". Он гарантирует каждому обслуживания на государственном языке. Участники общения могут перейти на другой язык по обоюдному согласию, впрочем, первое обращение к клиенту должно быть украинским. За нарушение Закона придется заплатить штраф.

Напомним, что в Николаеве преподавателю института права Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Шубину объявлен выговор за антиукраинские высказывания в соцсети. Профессор в комментариях под своим сообщением назвал украинский язык "рвотой"

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