Назвалась женщиной, а в прошлом году прошла ВЛК как мужчина: на Закарпатье пограничники задержали странную особулицо

Пограничники не позволили выехать в Венгрию человеку, в документах которого за год странным образом изменился пол.

На Закарпатье во вторник, 15 октября, пограничники обнаружили особу, пытавшуюся выехать за границу по поддельным документам, которые вдруг превратили ее из военнообязанного мужчины в женщину.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Вечером в пункт пропуска "Лужанка" прибыло лицо, которое пыталось выехать в Венгрию по документам, выданным на имя 25-летней уроженки Одессы. Ее паспорт для выезда за границу и повторное свидетельство о рождении были выданы только в августе-сентябре этого года", – говорится в сообщении.

На границе задержали женщину, которая в прошлом году прошла ВЛК, как мужчина / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Последующая проверка установила, что в июле прошлого года указанное лицо проходило ВЛК и в военно-учетных документах числилось как мужчина с военно-учетной специальностью "рабочий подсобный строительных работ".

Указанное лицо не смогло объяснить странную разницу в своих документах или предоставить какие-либо другие документы, которые могли бы подтвердить его личность. Поэтому пограничники не разрешили лицу выехать за пределы Украины и сообщили в полицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения, а именно – использование поддельных документов (ст. 358 УКУ). В случае доказательства вины в суде правонарушителю грозит наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до двух лет.

Напомним, теща и зять планировали выезд за границу, притворяясь "молодоженами". 56-летняя женщина и 39-летний мужчина утверждали, что едут в Германию на лечение.

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