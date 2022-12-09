Назвали два популярных приложения-навигатора, через которые российские спецслужбы шпионят за украинцами

Центр противодействия дезинформации при СНБО предостерегает украинцев, что с помощью приложений-навигаторов Yandex и 2GIS российские спецслужбы шпионят.

Об этом говорится на официальной странице ЦПИ в телеграмм-канале.

Там отмечают, что несмотря на блокирование доступа к приложениям в Украине, многие украинцы и дальше пользуются ими для навигации и, таким образом, помогают РФ получать данные о скоплении транспорта на дорогах, препятствиях и блокпостах, а также маршруты для их обхода.

Согласно государственным правилам хранения информации, действующих в РФ, Yandex и 2GIS обязаны хранить сведения о:

регистрацию пользователя;

услуги, оказываемые пользователю с указанием времени предоставления;

изменение или дополнение пользователем регистрационных данных;

обработку сообщений с указанием информации об их адресатах.

Впрочем, собранная информация Yandex и 2GIS должна передаваться соответствующим подразделениям ФСБ РФ.

Напомним, в СНБО развеяли фейк пропагандистов РФ о множестве погибших украинских военных под Бахмутом.

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