"Назвали меня п*дором и геем": солдат-контрактник рассказал о травле в армии в Запорожье из-за сексуальной ориентации

"Назвали меня п*дором и геем": солдат-контрактник рассказал о травле в армии в Запорожье из-за сексуальной ориентации

После буллинга контрактника перевели в другое подразделение.

Военнослужащий Влад Матвеев уже более двух лет служит по контракту в ВСУ. Из-за того, что сослуживцы узнали о его нетрадиционной сексуальной ориентации, он стал объектом буллинга. Об этом стало известно после публикации истории в издании Центра прав человека ZMINA. Омбудсман Людмила Денисова сразу же через соцсети обратилась к министру обороны Украины с просьбой взять под личный контроль ситуацию. Недавно военнослужащего перевели из Запорожской области в Одесскую. Перед этим его отселили от тех, кто его буллил, а затем перевели в другое подразделение, где с ним работают психологи.

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Историю парня рассказывает "Суспільне".

Сослуживцы скопировали личную переписку, а затем унижали и шантажировали

Как рассказал Влад, он служил в воинской части в Запорожье, где стал объектом буллинга из-за своей ориентации.

Все началось с того, что 14 ноября он дал сослуживцу телефон, чтобы тот позвонил по телефону домой родителям. Тот порылся в личной переписке и скопировал ее. Из сообщений было ясно, что парень принадлежит ЛГБТ-сообществу. Об этом стало известно другим сослуживцам Влада, и те начали его буллить и шантажировать.

Срочники думали, что из-за того, что они расскажут, что я такой, что-то изменится. Я сказал, вы узнали и что изменилось? На утреннем построении назвали меня п*дором и геем", — рассказывает Влад.

Парень написал рапорт на имя руководителя по поводу травли и указал причастных к ней. По словам Влада, его комбат в приватном разговоре сказал ему, что принадлежность к ЛГБТ не считается приемлемой в армии.

После огласки узнала мама и брат

Как рассказывает Влад, он пережил сильный стресс, в том числе и потому, что из-за огласки в СМИ о его сексуальной ориентации узнала его мама и брат. Сейчас Влад работает с психологом. Он говорит, что буллеры должны быть наказаны, чтобы подобные случаи не происходили с другими военнослужащими.

"Я хочу, чтобы в армии были ознакомлены с тем, что есть люди, принадлежащие к ЛГБТ-сообществу, и что их не нужно трогать, что они такие же нормальные люди, как все остальные", – говорит Влад.

На защиту контрактника стала омбудсман

20 ноября на случай с Владом отреагировала на своей странице в фейсбук уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Обращаюсь к Министру обороны Украины с просьбой взять под личный контроль вопрос о проведении служебного расследования по указанному инциденту, в том числе по действиям командира батальона, и принятия мер с целью недопущения дискриминации, в частности по признаку сексуальной ориентации, в Вооруженных Силах Украины", — написала Людмила Денисова.

Напомним, что президент США Джо Байден разрешил трансгендерным американцам служить в армии, таким образом упразднив запрет экспрезидента Дональда Трампа.

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