Назвали российских хирургов, которые могли выжечь на теле украинского пленника надпись «Слава России»

Надпись "Слава России" на теле воина

Журналисты обнародовали новое расследование, в котором установили, кто из российских врачей может быть причастен к обжигу надписи «Слава России» и букве Z на теле украинского военнопленного Андрея Переверзева.

Об этом сообщают "Схемы".

По данным расследователей, речь идет о хирургах из Краснодара — Юрии Кузнецове и Андрее Крячко. Как отмечают журналисты, с начала полномасштабного вторжения они регулярно ездят в оккупированный Донецк, привозят «гуманитарную помощь» и участвуют в операциях.



Выяснилось, что надпись на теле пленника была сделана во время операции 24 февраля 2024 года в крупнейшей больнице оккупированного Донбасса — «Донецком клиническом территориальном медицинском объединении» (ДОКТМО). Именно в это медучреждение, по информации журналистов, постоянно приезжают Кузнецов и Крячко вместе с коллегами из так называемой группы «Друзья медицины Донбасса», в которую входят около двух десятков российских врачей из разных регионов.

В расследовании говорится, что собранные доказательства могут свидетельствовать: Кузнецов и Крячко были в ДОКТМО как раз в день, когда оперировали Переверзева, и тогда же на его теле могли выжечь надпись.

На это, по данным журналистов, указывают фото и видео из больницы, которые публиковали российские медики, метаданные одного из видео, информация о пересечении границы Андреем Крячко и его заезде автомобилем на оккупированную территорию, календарь на одной из фотографий, который, вероятно, подтверждает дату 24 февраля, а также показания местных медиков.

Журналисты сообщают, что в своем материале восстанавливают хронологию событий зимы 2024 года и называют не только вероятно причастных российских врачей, но и работников донецкой больницы, которые, по мнению расследователей, не могли не знать о случившемся.

Напомним, ранее медик три года пробыл в плену с пулей в сердце: он рассказал о пытках в РФ и что его поразило на свободе.