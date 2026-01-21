- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 350
- Время на прочтение
- 2 мин
Назвали российских хирургов, которые могли выжечь на теле украинского пленника надпись «Слава России»
Журналисты назвали российских хирургов, которые могли выжечь надпись «слава России» и букву Z на теле украинского военнопленного Андрея Переверзева во время операции в больнице оккупированного Донецка.
Журналисты обнародовали новое расследование, в котором установили, кто из российских врачей может быть причастен к обжигу надписи «Слава России» и букве Z на теле украинского военнопленного Андрея Переверзева.
Об этом сообщают "Схемы".
По данным расследователей, речь идет о хирургах из Краснодара — Юрии Кузнецове и Андрее Крячко. Как отмечают журналисты, с начала полномасштабного вторжения они регулярно ездят в оккупированный Донецк, привозят «гуманитарную помощь» и участвуют в операциях.
Выяснилось, что надпись на теле пленника была сделана во время операции 24 февраля 2024 года в крупнейшей больнице оккупированного Донбасса — «Донецком клиническом территориальном медицинском объединении» (ДОКТМО). Именно в это медучреждение, по информации журналистов, постоянно приезжают Кузнецов и Крячко вместе с коллегами из так называемой группы «Друзья медицины Донбасса», в которую входят около двух десятков российских врачей из разных регионов.
В расследовании говорится, что собранные доказательства могут свидетельствовать: Кузнецов и Крячко были в ДОКТМО как раз в день, когда оперировали Переверзева, и тогда же на его теле могли выжечь надпись.
На это, по данным журналистов, указывают фото и видео из больницы, которые публиковали российские медики, метаданные одного из видео, информация о пересечении границы Андреем Крячко и его заезде автомобилем на оккупированную территорию, календарь на одной из фотографий, который, вероятно, подтверждает дату 24 февраля, а также показания местных медиков.
Журналисты сообщают, что в своем материале восстанавливают хронологию событий зимы 2024 года и называют не только вероятно причастных российских врачей, но и работников донецкой больницы, которые, по мнению расследователей, не могли не знать о случившемся.
Напомним, ранее медик три года пробыл в плену с пулей в сердце: он рассказал о пытках в РФ и что его поразило на свободе.