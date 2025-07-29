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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Назвались сотрудниками банка: двое жителей Сум потеряли сбережения с карт, поверив мошенникам

Полиция предупреждает о мошенниках, которые представляются работниками банковских учреждений.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Банковская карта

Банковская карта / © pixabay.com

Двое сумчан потеряли свои сбережения с банковских карт, поверив мошенникам, которые в телефонных разговорах с ними назывались работниками банков.

Об этом сообщила полиция Сумской области.

Пожилому жителю областного центра позвонил неизвестный, который представился работником банка, и сообщил, что банковская карточка мужчины заблокирована и, для ее разблокирования гражданину необходимо пройти верификацию, назвав пин-код и личные данные.

По аналогичной преступной схеме 15 500 гривен потеряла еще одна жительница Сум, сказав неизвестной по телефону конфиденциальную информацию о собственной банковской карте.

В полиции открыли уголовные производства по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали следственные действия. Правоохранители призывают граждан мыслить критически и обдумывать все свои действия, чтобы не попасть в сети мошенников.

Предупреждение от полиции / © Полиция Сумской области

Предупреждение от полиции / © Полиция Сумской области

Напомним, на Буковине 15-летняя девушка искала подработку на лето, а «влипла» на полмиллиона.

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