Назвались терробороной и выманили в переселенки более 24 тыс. грн: на Прикарпатье будут судить мошенников

В Ивано-Франковске мошенники выманили средства у переселенца из Сумской области.
Инцидент произошел в апреле на вокзале Франковска. Злоумышленники, которым 19 и 21 год, подошли к женщинам с ребенком и назвались представителями терробороны.
Об этом сообщили в областной прокуратуре.
После этого молодые люди попросили, чтобы переселенные показали документы и личные вещи. Увидев среди вещей иностранную валюту, они по корыстным поводам сообщили, что за уклонение от декларирования средств она должна уплатить им штраф – 24 500 гривен.
Введенная в заблуждение женщина передала средства злоумышленникам, отмечают в прокуратуре. Расследование по данному факту завершено. Прокуратура города направила в суд обвинительный акт. Мужчин будут судить.
Как сообщалось, мошенники придумали новую схему обмана украинцев во время войны. Они начали рассылать украинцам фейковые сообщения, в которых говорится о якобы выплатах пособий от государства. Однако для того, чтобы ее получить, нужно пройти срочную "проверку карточек".
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