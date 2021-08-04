Назвался полицейским и изнасиловал 14-летнюю девушку: в Сумской области будут судить 24-летнего мужчину

Назвался полицейским и изнасиловал 14-летнюю девушку: в Сумской области будут судить 24-летнего мужчину

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении насильника.

В Сумской области 24-летний парень изнасиловал 14-летнюю девушку. Он назвался правоохранителем и затянул ребенка в заброшенное здание.

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Об этом сообщают в прокуратуре Сумской области.

Сейчас насильнику сообщено о подозрении.

Произошло событие 13 февраля 2021 года в одном из поселков городского типа на Сумщине. В этот день вечером обвиняемый увидел в заброшенном здании группу несовершеннолетних. Он подошел к подросткам и, представившись полицейским, приказал им покинуть здание. Дети пошли, но псевдоправоохранитель успел схватить за руку 14-летнюю девушку, которая шла последней, и повел ее в другую комнату.

Сначала молодой человек уговаривал несовершеннолетнего удовлетворить его половую страсть, а когда девушка отказалась — изнасиловал ее.

"Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетнего лица) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет", — отметили в полиции.

Напомним, что в Харькове иностранец изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. За это мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы.

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