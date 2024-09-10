Названа цифра, сколько украинцев намерены вернуться из-за границы

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что нужно, чтобы люди возвращались.

В начале войны 95% украинцев, выехавших за границу, намеревались вернуться в Украину. Однако на сегодняшний день єтот процент уменьшился до менее 80%. Это снижение объясняется проблемами безопасности, отсутствием стабильной работы и жилья.

Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

На сегодняшний день по данным правительства Украины, около 900 тысяч украинцев находятся в Польше, 1,3 миллиона — в Германии, а крупнейшая украинская диаспора после этого находится в Чехии. В целом, за границей находится около 7,5 миллиона украинцев, рассредоточенных по другим странам ЕС и миру.

Согласно опросам, в начале полномасштабного вторжения России более 95% украинцев хотели возвратиться в Украину.

"Сегодня, к сожалению, война длится долго. Состоялась адаптация украинцев, детей, ассимиляция. Сегодня уже менее 80% украинцев готовы возвращаться и ждут определенных условий. Первый приоритет — это безопасность, работа и жилье. Но над этим нам надо работать. И, собственно, в этом будет задача Министерства возвращения украинцев или Министерства единства", — заявил премьер-министр.

Напомним, с 11 сентября в Эстонии единовременную помощь на аренду жилья будут оказывать только украинским беженцам, которые недавно прибыли в страну.

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