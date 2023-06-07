Названа дата премьеры нового фильма Акима Галимова "Рашизм. История болезни" на "1+1 Украина"

В частности, фильм расскажет, когда в России впервые возникла идея, что западный мир является врагом.

23 июня на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера нового документального фильма от создателей "Украина. Возвращение своей истории" о причинах российской агрессии и жестокости под названием "Рашизм. История болезни".

Об этом сообщили в пресс-службе 1+1.

Автор документальных проектов Аким Галимов вместе с командой исследовали исторические предпосылки, сформировавшие из россиян нацию палачей и мародеров. В новом документальном фильме зрители узнают, что явилось причиной немотивированной агрессии россиян и как азиатское происхождение и гены повлияли на уровень ненависти современного россиянина. Эксперты расскажут, какие давние традиции стали причиной высокого уровня домашнего насилия в России, как "дедовщина" в армии превратила россиянина в жестокого палача, как церковь в России воспитывала повиновение своих прихожан.

Фильм также раскроет, как русским правителям удавалось шантажировать людей едой, когда и почему в России впервые возникла идея, что западный мир является врагом. Кроме того, создатели фильма нашли ответ, что нужно сделать, чтобы сменить россиян раз и навсегда.

К работе над новым документальным фильмом подключились украинские и международные эксперты. Среди них историк Александр Алферов, американская историкиня, писательница, лауреат Пулитцеровской премии Энн Аппельбаум, французский историк и богослов, доктор исторических наук Антуан Аржаковский. Съемки проходили в США, Франции, Польше и Украине.

Фильм причины русской агрессии и жестокости под названием "Рашизм. История болезни".

Напомним, Аким Галимов – автор документальных исторических фильмов на "1+1 Украина". Еще с 2016 года он выпускает серию документальных фильмов "Украина. Возвращение своей истории", развенчивающих российские исторические мифы и манипуляции. Фильмы Акима Галимова собирают миллионы просмотров. Суммарно цикл документальных фильмов "Украина. Возвращение истории" набрал около 17 млн просмотров в YouTube. YouTube-канал "Реальная история" за несколько месяцев вошел в ТОП-10 украинских исторических блогов

Смотрите новую документальную ленту Акима Галимова "Рашизм. История болезни" 23 июня на телеканале "1+1 Украина".

Напомним, для того чтобы "1+1 Украина" был в перечне каналов вашего телевизора/приемника (для настройки приема "1+1 Украина" через Т2), необходимо провести процедуру повторного сканирования телеканалов. Приводим инструкцию – как это сделать.