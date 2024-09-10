Названа причина, почему самый популярный овощ в Украине стоит космические деньги

Стоимость чеснока в Украине превысила 100 грн за килограмм, что делает его самым дорогим овощем на рынке. Высокая стоимость обусловлена несколькими факторами.

Об этом пишет в своем материале РБК-Украина.

Розничные цены на чеснок в магазинах от 110 до 250 грн за килограмм. Такие высокие цены имеют несколько причин.

Во-первых, чеснок является трудоемкой культурой, требующей значительных усилий для выращивания. Процесс требует много ручного труда, что повышает затраты на производство. Кроме того, ограниченные площади для выращивания чеснока, по сравнению с другими овощами, также влияют на его высокую цену. Из-за меньшего объема производства внутреннее предложение ограничено, что ведет к повышению цен.

Еще одной причиной является импорт чеснока. Из-за логистических трудностей, в частности в результате войны, стоимость импорта возросла. Это дополнительно увеличивает цену на рынке. Чеснок, несмотря на свою высокую цену, остается популярным продуктом благодаря пикантному вкусу и аромату, что обеспечивает постоянный спрос.

Погодные условия этого сезона также оказали негативное влияние на урожайность. Жаркое лето и неблагоприятные климатические условия уменьшили качество и количество урожая чеснока. Это еще больше ограничило предложение на рынке, что также явилось фактором повышения цен.

Средняя оптовая цена на чеснок составляет 110 грн/кг, что на 13,6% меньше, чем в прошлом году. В то же время розничные цены в магазинах выше. В сети АТБ импортный чеснок из Китая на 9 сентября 2024 стоит 139,95 грн/кг. В супермаркетах "Сільпо" цена варьируется от 174 до 249 грн/кг для молодого чеснока. В сети VARUS чеснок продается за 167,9 грн/кг, а у NOVUS цена составляет 134,9 грн/кг. В Metro цена весового чеснока достигает 181,9 грн/кг.

Благодаря постоянному спросу на чеснок его высокая цена продолжает оставаться актуальной на рынке, несмотря на сезонные колебания и экономические трудности.

Напомним, аномальная засуха в этом году существенно уменьшила урожайность картофеля в Украине. Поэтому цены на картофель значительно выросли, что связано с ростом спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей.

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